معهد معاوني الأمن.. أخر موعد للتقديم وأبرز الشروط

يمنح معهد معاوني الأمن 2023 العديد من المميزات للملتحقين به، وكثرت التساؤلات فور الإعلان عن قبول الدفعة التاسعة به، حول رابط التقديم وشروطه وأبرز المميزات بعد القبول به عقب الحصول على الشهادة الإعدادية.

ويمكن التقديم على معهد معاوني الأمن من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وفقا للشروط التي حددتها للتقديم على المعهد الذي تستمر الدراسة به لمدة 18 شهرا.

معهد معاوني الأمن

ويمكن اتباع بعض الخطوات للالتحاق بمعهد معاوني الأمن وهي كما يلي:

خطوات التقديم على معهد معاوني الأمن

يمكن التقديم على معهد معاوني الأمن من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من هنا، والنقر على خيار خدمات معاون الأمن، وكتابة البيانات المطلوبة.

أخر موعد للتقديم على معهد معاوني الأمن

ويستمر التقديم على معهد معاوني الأمن 2023، حتى الخميس 7 ديسمبر 2023، ويشترط التقديم عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التوجه إلى أماكن المعاهد المعلنة.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد على 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أية كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية.

أن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية المقررة.

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة «للذكور»، و160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأية جهة من جهات الدولة الأخرى.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.