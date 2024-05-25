ضبط أدوية مجهولة المصدر بـ6 ملايين جنيه في 5 مخازن غير مرخصة

كثّفت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، الحملات التفتيشية الموسعة على المؤسسات الصيدلية بجميع المحافظات، خلال شهر مايو الجاري.

وتمكن مفتشو فروع هيئة الدواء المصرية بمحافظات الشرقية والغربية والبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، من مداهمة 4 مخازن غير مرخصة، وملحق تخزين غير مرخص لصيدلية خاصة بمستشفى، بها كمية من الأدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، ومخزنة بطرق غير جيدة، ومخالفة لاشتراطات التخزين الجيد.

ضبط أكثر من 45 ألفا و153 وحدة مختلفة من الأدوية

وحُررت محاضر بالوقائع، وتم تحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط أكثر من 45 ألفا و153 وحدة مختلفة من الأدوية والمنتجات والمستحضرات الدوائية، وقُدّرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بقيمة تبلغ 6 ملايين و350 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول.