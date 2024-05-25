رانيا محمود ياسين تتخلى عن المطبخ بسبب زوجها محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، عن العديد من الأسرار عن حياتهما الشخصية، وكذلك كواليس أعمالهما الفنية السابقة، ومشروعاتهما المقبلة.

وتحدث محمد رياض، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية، عن إتقانه إعداد العديد من المأكولات، قائلا: «أنا بعمل مربى وكشرى، والحاجات الصعبة اللي هي بتاعت الستات أوي.. وليا شوية أسرار في المطبخ رانيا ماتعرفهاش».

لترد عليه رانيا محمود ياسين، وتكشف تخليها عن المطبخ بسببه، قائلة: «أنا بقالي 20 سنة بطبخ، وهو بيتكلم إني معرفش حاجة عن أكلة ما، وهو اللي علمهالي، فعملت حركة خبيثة وقولت تمام هو بيحب الطبيخ أريح أنا بقي».

تجديد الثقة في الفنان محمد رياض

وفي سياق آخر، كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا، بتجديد الثقة في الفنان محمد رياض، لتولي رئاسة المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ17 لعام 2024.