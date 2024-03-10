محمد طلبة: الشهيد عبد المنعم رياض نجح في اختراق العمق الإسرائيلي بعد حرب 1967

أكد اللواء أركان حرب متقاعد، محمد طلبة، قائد سلاح المدفعية في الجيش الثالث سابقًا، أنه عقب حرب يونيو 1967 مباشرة، بدأ الفريق أول عبد المنعم رياض في نصب المدفعيات على هضبة الأردن، مستغلاً إياها في اختراق العمق الإسرائيلي؛ لدرجة جعلت العدو يعترف بمعاناته من نيران المدفعية المصريّة.

حماس الشهيد عبد المنعم رياض

وأضاف «طلبة»، في تصريحاته خلال فيلم تسجيلي عُرض على شاشة «الوثائقية»، بمناسبة يوم الشهيد: «الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما رأى حماسه استدعاه بعد أقل من أسبوع على مرور العدوان، ليأمره بأن يظل في القيادة، وتمت ترقيته فريق وتعيينه رئيس أركان القوات المسلحة».

ترقية عبد المنعم رياض إلى قائد عام للقوات المسلحة

وتابع اللواء أركان حرب متقاعد: «الفريق محمد فوزي طلب من عبد المنعم رياض- وقتها- أن يصبح القائد العام للقوات المسلحة، أول أمر طلبه من الرئيس جمال عبد الناصر، وعندها كان تعيين الفريق عبد المنعم رياض رئيسًا للأركان».