جامعة بنها تعلن توصيات المؤتمر الثالث للدراسات العليا للعلوم التطبيقية

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية في جامعة بنها، والذي أقيم على مدار يومين، بعدد من التوصيات التي أعلنتها الجامعة اليوم.

محور العلوم الطبية الاكلينيكية والصحية

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن توصيات محور العلوم الطبية الاكلينيكية والصحية شملت التالي:

- تشجيع البحث المستمر لتطوير تقنيات جراحية جديدة، وتحسين التداخلات العلاجية لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

- دعم البحث المستمر لاستكشاف العلاقة بين الجينات والمرض.

- تنظيم مراجعات دورية لأداء الممرضين وتقديم التغذية الراجعة، مع التركيز على التحسين المستمر وتطوير الممارسات الجيدة.

- تعزيز التعاون بين فرق الرعاية الصحية المعنية، بما في ذلك الأطباء والممرضين وخبراء البيئة، لتوفير رعاية متكاملة لكبار السن الذين يعانون من أمراض تنفسية.

- توجيه الأبحاث نحو فهم آليات التأثير لجسيمات الفضة النانوية المجمعة والاثار الجانبية المحتملة للاستخدام المستمر على المدى الطويل.

- تعزيز التوعية بأهمية استخدام المضادات الحيوية بشكل مسؤول وفقًا للتوجيهات الطبية المعتمدة لتقليل مخاطر تطوير المقاومة البكتيرية.

- استخدام نتائج الفحوصات الجينية لتطوير استراتيجيات علاجية مخصصة، مما يزيد من فعالية العلاج ويقلل من الآثار الجانبية.

محور العلوم الأساسية

وأضاف رئيس جامعة بنها أن توصيات محور العلوم الأساسية تضمنت:

- تقييم الأثر البيئي لاستخدام الطحالب الدقيقة والليمنا في معالجة مياه الصرف، وضمان أن تكون هذه التقنيات مستدامة وصديقة للبيئة.

- تقييم الفعالية البيولوجية لمعقدات الفلزات الانتقالية مع الأدوية المخلبية، وخاصة في التطبيقات الطبية مثل علاج السرطان والأمراض المزمنة

- إجراء دراسات ميدانية للتحقق من دقة وصحة البيانات المستخرجة من الاستشعار عن بُعد، وتحديد العوامل التي قد تؤثر على الدقة.

- تطوير تطبيقات عملية لنتائج الرسم الهيكلي وتاريخ الحركة في مجالات مثل استكشاف المعادن وتقييم المخاطر الجيولوجية والاستدامة البيئية.

محور علوم الزراعة والطب البيطري

وفي محور علوم الزراعة والطب البيطري، كشف رئيس جامعة بنها أن التوصيات تضمنت:

- تطوير معايير وإرشادات لتحديد مستويات المعادن الثقيلة الآمنة في التربة والنباتات، وتوجيه الجهود نحو حماية البيئة وصحة الإنسان.

- دراسة تأثيرات الظروف البيئية وخصائص التربة على فعالية محفزات النمو، وكذلك تأثيرها على توافر وامتصاص هذه المحفزات من قبل النبات.

- تطوير أساليب زراعية مستدامة تساعد على تحسين إنتاجية البذور وجودة النباتات تحت ظروف الجفاف وكثافة الزراعة.

- تشديد مراقبة الجودة على منتجات لحم الدجاج في مصر للتأكد من عدم وجود بقايا مضادات حيوية تتجاوز الحدود المسموح بها.

- توعية المستهلكين حول خطورة استهلاك اللحوم التي تحتوي على بقايا مضادات حيوية فوق الحدود الآمنة.

- تطوير وتنفيذ إجراءات إنتاج صارمة للحد من استخدام المضادات الحيوية في تربية الدواجن.

محور العلوم الهندسية والتكنولوجية

وفي محور محور العلوم الهندسية والتكنولوجية أوضح رئيس جامعة بنها أن التوصيات تضمنت التالي:

- تعزيز التوعية بفوائد التبريد التبخري وتثقيف الجمهور حول كيفية استخدامه بشكل فعال لتحسين ظروف الراحة الحرارية في المناطق الشبه مفتوحة.

- تطوير تطبيقات عملية للروبوتات في مجالات مثل الطب والصناعة والاستكشاف الفضائي، وذلك لتحقيق الفوائد العملية وتعزيز اعتماد هذه التقنيات.

- تعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها في تطوير المركبات، مما يقلل من كمية النفايات ويدعم التنمية المستدامة.

- تحليل الأثر البيئي لاستخدام أبخرة السليكا والرماد المتطاير في الخرسانة، والترويج لاستخدام هذه المواد كجزء من استراتيجية البناء المستدام وتقليل البصمة الكربونية.

- تطبيق استخدام تقنيات التعلم العميق مثل الشبكات العصبية العميقة لتحسين دقة وأداء نماذج تعلم الآلة في نمذجة عمق البحار القريبة من الشاطئ.

- تحليل الخوارزميات والنماذج المستخدمة في التنبؤ بالتفاعلات بين الأدوية، وتطويرها لتحسين دقتها وقدرتها على التنبؤ.

- تحديد ودراسة التفاعلات الدوائية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، وتطوير استراتيجيات لتقليل مخاطرها.

- جمع البيانات وتحليلها من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم نماذج السلوك والانتشار والتأثير الناجم عن الإعلانات.

- تحديد الإعلانات التي تساهم في نشر الرسائل الإيجابية وتعزيز السلوكيات المفيدة في المجتمع.