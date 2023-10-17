جامعة بنها تعلن توصيات مؤتمر الدراسات العليا للعلوم الإنسانية

أصدر المشاركون في فعاليات المؤتمر الثاني لطلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية، والذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، عددا من التوصيات، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق ومستشار الجامعة الأمريكية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن».

أوضحت الدكتورة إيمان عبد الحق عميدة كلية التربية السابق ومقرر المؤتمر أن التوصيات فى محاور المؤتمر جاءت كالتالي:

محور العلوم التجارية والاقتصادية

- توطين الشمول الرقمي والشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- تشجيع الأبحاث التي تعزز الاستدامة في الأعمال والاقتصاد.

- التطوير المستدام للموارد البشرية لتحقيق التميز المؤسسي.

- تطبيق آليات الحوكمة الضريبية للحد من المخاطر الضريبية.

محور العلوم القانونية

- تشجيع التواصل بين الأكاديميين والمحامين والقضاة والجهات الحكومية الأخرى لتعزيز فهم مشترك للمسائل القانونية.

- تبادل أفضل الممارسات في تدريس القانون وتعزيز استراتيجيات التعلم الفعّالة بين الجامعات والهيئات القضائية.

- مناقشة تأثير التكنولوجيا على المجال القانوني وتطور التشريعات لمواجهة هذه التحديات.

- تسليط الضوء على القضايا الدولية والقانونية المعاصرة والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.

محور العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية

- تعزيز التعليم الجيد والفعّال من خلال تطوير مناهج وأساليب تدريس مبتكرة.

- تشجيع المشاركة المجتمعية في مشروعات خدمة المجتمع والعمل التطوعي.

- توجيه السياسات التعليمية والاجتماعية نحو تحقيق التميز والابتكار.

- تشجيع الشراكات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

محور الدراسات الأدبية واللغوية

- تشجيع ترجمة الأعمال الأدبية والنصوص اللغوية من وإلى لغات متعددة.

- تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الثقافية والناشرين لدعم الأبحاث والنشر الأدبي واللغوي

- حماية حقوق الملكية الفكرية.

- تبني استراتيجيات متطورة للتعليم والتعلم تواكب مستجدات الثورة الصناعية الرابعة

محور دور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية

- استخدام تقنيات التحليل البياني والذكاء الاصطناعي لفحص وتحليل البيانات والنصوص الإنسانية بسرعة أكبر وبدقة عالية.

- استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لإنشاء تجارب تفاعلية ومشروعات توعية تساهم في توجيه الاهتمام إلى مجالات معينة في العلوم الإنسانية.

- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الأخرى لنشر البحوث والأفكار وتبادل المعرفة بين الباحثين والمجتمع العلمي والجمهور.

- استخدام التكنولوجيا لتوثيق الثقافة والتراث الإنساني بشكل رقمي مما يساعد في الحفاظ على هذا التراث ونقله للأجيال القادمة.

محور علوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة

- تعزيز التعليم الشامل و تطوير برامج تعليمية شاملة تستهدف ذوي الهمم وتلبي احتياجاتهم التعليمية والاجتماعية.

- توفير الإمكانيات والتكنولوجيا المناسبة لدعم التعلم والتنمية الشخصية لذوي الهمم.

- مراعاة احتياجات ذوي الهمم في تصميم المباني والمنتجات والخدمات.

- دعم البحث والتطوير في مجال التقنيات المساعدة، مثل الأجهزة الطبية والبرمجيات التي تساعد في تحسين حياة ذوي الهمم وزيادة استقلاليتهم.م

محور علوم التربية الرياضية

- تحديث المناهج التعليمية لمواكبة التقدم في مجالات العلوم الرياضية وتضمين المفاهيم والمهارات الحديثة.

- استخدام التكنولوجيا لتعزيز عمليات التعليم والتقييم في مجال التربية الرياضية، مثل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتتبع أداء الطلاب في الرياضة.

- تعزيز البنية التحتية الرياضية و تطوير وصيانة المرافق الرياضية في الجامعات لتوفير بيئة آمنة وملهمة للتدريب الرياضي.

- تشجيع البحث والتطوير التكنولوجي في الرياضة في مجالات مثل تقنيات تحليل الأداء الرياضي، وتطوير التكنولوجيا الرياضية المساعدة، والتصميم الشامل للمعدات الرياضية.

- تعزيز الشراكات والتعاون مع الأندية الرياضية والمؤسسات الرياضية والجمعيات الرياضية لتوفير فرص تعليمية وتطويرية للطلاب.

يذكر أن المؤتمر ضم عددا من الجلسات، منها ثقافة التعلم والمعرفة في العصر الحالي، وتحدث فيها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وتطور الإعلام في ظل الثورة التكنولوجية، وتحدث فيها الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام بمجلس الشيوخ.

كما ناقش المؤتمر 70 بحثا علميا وشارك فيه 600 مشارك وتناول 8 جلسات علمية مختلفة، بمشاركة طلاب وباحثين من الجامعات المختلفة منها الزقازيق والقاهرة والمنصورة والمنوفية وجنوب الوادي وحلوان ودمياط وطنطا وكفر الشيخ.