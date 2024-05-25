خبير دولي يوضح معني الحوكمة وأهدافها في حماية حقوق المؤسسات (فيديو)

كشف مصطفى ناصف، الخبير الدولي في مجال المراجعة والحوكمة، معنى مصطلح الحوكمة، موضحا أنه مفهوم واحد في كل المراجع ويكون غير مفهوم لمن يقرأه غالبا.

الحوكمة تهدف لوصول الكيان الذي يطبقها لأهدافه المنشودة

وأشار الخبير الدولي في مجال المراجعة والحوكمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحوكمة عبارة عن مجموعة من المبادئ هدفها أن المؤسسة أو الكيان الذي يطبقها يصل لأهدافه المنشودة، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر من الحوكمة هو الاستدامة أو استمرار المشروع ويكون ذلك من خلال تحقيق أرباح.

هدف الحوكمة أن تدار الشركة بشكل مؤسسي

ولفت إلى أن هدف الحوكمة أن تدار الشركة بشكل مؤسسي وأسلوب إدرتها يعتمد على حماية كل الأطراف في هذه المؤسسة، ويضمن للمساهمين وجود قواعد تحمي أموالهم، مشيرا إلى أنها تحمي حقوق الأقلية من المستثمرين أمام الأغلبية.