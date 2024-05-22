«الصحة»: تنفيذ تدريب متقدم حول الحوكمة لعدد من الأعضاء بالولايات المتحدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، برنامجا تدريبيا تحت عنوان الحزمة الأساسية للمراجعة الفنية، لـ40 متدربا من أعضاء إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية والمنوفية، وذلك بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب امتد على مدار أسبوع كامل، تعرف من خلاله المتدربون على عدة موضوعات، أبرزها أساسيات مراجعة سلاسل الإمداد وإدارة المخزون، والقوانين واللوائح المنظمة للإمداد وإدارة المخزون، والدورة المستندية للمخازن الحكومية، وقواعد التخزين الجيد، بالإضافة إلى أساسيات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية والإجراءات القياسية لمكافحة العدوى بالمستشفيات كما تم التعرض لأبرز التحديات التي تم ملاحظتها في حملات المرور الدورية.

كيفية تطبيق مشاريع التحسين

أضاف عبد الغفار أن التدريب تناول، أساسيات جودة الرعاية الصحية ومبادئها وأدواتها، وكيفية تطبيق مشاريع التحسين بالمنشآت الصحية والتسجيل الطبي، ومراجعة الإلتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية بالمنشآت.

إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية

وأشار «عبد الغفار»، إلى أن التدريب تم تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، الذى حرص على إلتقاء المتدربين واستطلاع آراءهم حول التدريب، وتناول معهم رؤية إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية لتدريب وتأهيل أعضاء إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبرتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والأكاديمية الوطنية للتدريب.

من جانبه، قال الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، إن الوزارة بصدد تنفيذ تدريب متقدم، حول حوكمة الصحة والإبتكار، لعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وأعضاء منظومة العمل بالحوكمة والمراجعة الداخلية، في إحدى كليات الإدارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.