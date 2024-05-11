خبير طقس: ظواهر جوية جديدة تهدد الكوكب بسبب التغير المناخي

قال ليث العلامي خبير الطقس والمناخ، إن الغلاف الأرضي يستقبل الطاقة من الشمس، وطبيعي أن تعكس الأرض تلك الحرارة في المساء، نحو الفضاء الخارجي، والاحتباس الحراري الناتج عن الوقود الأحفوري وغيره يرفع درجات الحرارة أكثر، ما يغير الغلاف الجوي، وتصبح هناك ظواهر جوية جديدة بسبب هذا الارتفاع، تهدد كوكب الأرض بالمخاطر.

الدول الصناعية تتسبب في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون

وأوضح «العلامي»، في مداخلة مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « TeN» عبر تطبيق سكايب، أن الدول الصناعية تتسبب في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات بسبب استخدام الوقود الأحفوري والصناعة لكن تلك الدول غير معنية بتقليل تلك النسب، ولذلك هناك مؤتمرات للمناخ عالميا تحث هذه الدول على خفض هذه الانبعاثات وتعويض الدول النامية.

محاور رئيسية لمواجهة تلك التأثيرات

وأشار خبير الطقس والمناخ إلى أن هناك محاور رئيسية لمواجهة تلك التأثيرات ومن بينها أنظمة الإنذار المبكر والتكيف مع هذه التغيرات وضرورة تعويض الدول المتأثرة وتقليل استخدامات الوقود الأحفوري واستخدام الطاقة البديلة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والمياه والرياح وغيرها، حتى نتمكن من إنقاذ الكوكب من تأثيرات التغيرات المناخية.