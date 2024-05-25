ناقد فني: أحمد مظهر عشق تربية النمل وتعلم منها النظام

قال الناقد الفني إلهامي سمير، إن الفنان أحمد مظهر كانت لديه ميول للغناء أكثر من التمثيل، واحترف الغناء بشكل كبير، وكان مقتنعًا بأنه مطرب، موضحًا أن العقاب الذي تعرض له في أول يوم بالمدرسة والذي جعله يتوقف عن الغناء واتجه لتكوين صداقات كبيرة، وانتهى حلم الغناء.

سبب توقف أحمد مظهر عن الغناء

وشدد «سمير»، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن أحد المواقف في اليوم الدراسي الأول له بالمدرسة كان السبب في توقفه عن التمثيل، موضحًا: «أول حصة كانت حساب والمدرس بيشرح وأحمد مظهر بيغني أغنية لعبدالوهاب والمدرس ضربه على يده بسبب هذا الموقف، وبسبب ضرب المدرس له حرم أنه يسمع أغاني».

وأوضح أن اتجه لتربية القطط والكلاب وانجرف لهواية هي الأغرب في الوسط الفني، وهي تربية النمل وكانوا أصدقاء له وأعجب بنظامهم في السير وكان يراقبهم بشكل كبير ويحلل طريقه عملهم، مشيرًا إلى أنه في فتره شبابه اشترى مسدس حقيقي بدون علم أسرته ووالديه لكي يجسد شخصية بطل في الأفلام الأمريكية.

وأضاف أنه بعد فترة قرر الانضمام للكلية الحربية وتفوق وانضم لسلاح الفرسان، وتعرف على الرئيس محمد أنور السادات، وانضم للضباط الأحرار وشارك في الحرب العالمية الثانية، مشددًا على أنه اختار الفن بالصدفة وتخلى عن العمل بالسياسة.