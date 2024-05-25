«الصحة»: إصدار 290 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بأكثر من مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 289 ألفًا و590 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و713 مليونًا و392 ألف جنيه، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ إجمالي المستفيدين من القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة بلغ 276 ألفًا و573 مواطنًا، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة، موضحًا أنّ قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات «أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، إضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية».

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأضاف «عبدالغفار» أنه جرى مناظرة 473 حالة بواسطة تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإصدار قرارات علاجها دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ودون تحمل المريض أي مشقة .

وقال إنه في إطار استراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، جرى مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 مواطنًا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.

الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة

ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أنّ حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، إضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى - معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.

وأشار إلى توقيع الكشف الطبي على 11 ألفًا و 693 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 19 ألفًا و271 مواطنًا من طالبي الحصول على الدعم النقدي «معاش تكافل وكرامة».