خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات مطروح

أعلنت مديرية الصحة بمطروح خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بجميع مستشفيات المحافظة، من حيث مراحل إصدار قرار العلاج ومواعيد صرف العلاج ومواعيد تجديد القرار.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن خطوات استخراج العلاج على نفقة الدولة بسيطة، وهناك مستشفيات تتاح بها هذه الخدمة لتلقي العلاج بها والتابعة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح وهي:-

-مستشفى مرسى مطروح العام.

- مستشفى التوليد والصحة الإنجابية.

- مستشفى الحمام المركزي.

- مستشفى الضبعة المركزي.

- مستشفى النجيلة المركزي.

- مستشفى رأس الحكمة المركزي.

- مستشفى سيوة المركزي.

الفئات التي لها حق العلاج على نفقة الدولة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن من له حق الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة لابد وأن يتوافر به عدة شروط وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن لا يخضع المواطن لمظلة تأمينية صحية أخري.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة هي كالتالي:-

- صورة من بطاقة الرقم القومي علي الوجهين في صفحة واحدة.

- تقديم أصل تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد والمختوم من داخل المستشفى مقدمة الخدمة.

- تقرير طبي وأبحاث وتحاليل طبية حديثة، والتوجه لمكتب نفقة الدولة بالمستشفى، كما تتضمن أيضاً قرارات العلاج على نفقة الدولة بخلاف العمليات الجراحية، قرارات صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك لمدة زمنية محددة ويعاد العرض بالتقييم لحالة المريض لتبين مدى استجابته للعلاج أو حاجته لتغيير خطة العلاج، ولابد قبل انتهاء القرار الصادر بشهر إعادة عرض المريض على الطبيب المتابع معه بالمستشفى، وتوقيع الكشف الطبي عليه مع تقديم فحوصات طبية جديدة، ومقارنتها بالسابقة لتبين مدى استجابته للعلاج وصرف العلاج داخل المستشفى من صيدلية نفقة الدولة، مما يوفر أعباء كثيرة علي المرضى.