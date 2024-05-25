سكان قرية بأيسلندا يطالبون السلطات بالعودة لديارهم.. بعد سلسلة براكين وزلازل

يطالب سكان مدينة جريندافيك بأيسلندا البالغ عددهم 3800 نسمة السلطات الأيسلندية بالعودة إلى ديارهم وموطنهم الأصلي، بعدما شهدت بلادهم سلسلة من الانفجارات البركانية التي أحدثت شقوقًا بعمق 20 مترًا، لتعاني القرية من 4 أسابيع من النشاط الزلزالي المتواصل الذي أعاق نوم سكانها، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وفي ديسمبر، وصل نهر من الحمم البركانية يبلغ طوله 4 كيلومترا إلى مسافة قريبة من جريندافيك، وفي يناير، أدى ثوران بركان آخر إلى اشتعال النيران في المنازل بالبلدة، وفي فبراير، قطع آخر إمدادات المياه الساخنة عن المنطقة من محطة سفارتسينجي للطاقة الحرارية الأرضية.

نشاط متواصل ومراقبة على مدار الساعة

ويعمل فريق الخبراء الصغير الذي يراقب البراكين في مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي على مدار الساعة، وذلك بسبب السرعة الهائلة التي يتقدم بها النشاط، إضافة إلى التهديد الذي يطال حياة المناطق السكنية في البلدة.