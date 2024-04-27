الكوارث الطبيعية تضرب العالم.. فيضانات وأعاصير وزلازل وارتفاع حرارة وثوران بركان

شهدت الكرة الأرضية عددًا من الكوارث الطبيعية تنوعت بين الأعاصير والفيضانات والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، التي أثرت على عدد كبير من دول العالم.

عواصف وأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خاصة منطقة الولايات الوسطى 4 أيام من العواصف الشديدة، مع احتمال حدوث أعاصير قوية عبر أجزاء من السهول وحزام الذرة، ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية متناوبة أو خلايا خارقة من نبراسكا وأيوا إلى أقصى الجنوب حتى شمال شرق تكساس، وقد يتجسد تهديد إعصار أكثر انتشارًا اليوم السبت من جنوب تكساس إلى منطقة البحيرات العظمى.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فإن المدن التي قد تتأثر بالعواصف العنيفة يوم اليوم السبت، تشمل دالاس وأوكلاهوما سيتي وتولسا وويتشيتا وكانساس سيتي بولاية ميسوري وأوماها ودي موين وميلووكي وكانساس سيتي بولاية ميسوري.

وامتد الإعصار من شمال شرق تكساس إلى شرق نبراسكا وجنوب غرب ولاية أيوا، مع بدء اندلاع العواصف، وقد ضربت الأعاصير المؤكدة بالفعل شرق واكو بولاية تكساس، وفي مواقع متعددة في شرق نبراسكا، بما في ذلك بالقرب من فارويل وإلبا.

Large wedge tornado just outside Bennington, Nebraska moments ago. Major damage being reported to houses. Credit: Kyle Dodds pic.twitter.com/AmRNzWdC4a — Nahel Belgherze (@WxNB_) April 26, 2024

وأبلغت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عن 3 أعاصير مستمرة في شرق نبراسكا، بما في ذلك إعصار كبير ومكثف على بعد 10 إلى 15 ميلاً شمال شرق لينكولن.

وستكون العواصف اليوم أكثر انتشارًا، مع وجود بعض المخاطر على الأقل لحدوث أحوال جوية قاسية من شمال ميشيجان إلى الحدود بين تكساس والمكسيك، من الممكن حدوث إعصار في أي مكان داخل تلك المنطقة، ولكن الخطر أعلى بين كانساس ودالاس تقريبًا، بما في ذلك أوكلاهوما سيتي وويتشيتا، حيث يمكن أن تتشكل بعض الأعاصير الشديدة.

فيضانات وأمطار غزيرة في اليمن وكينيا

شهدت بعض المحافظات اليمنية الشرقية، سيولًا وفيضانات عارمة متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ضرب سلطنة عمان ودولة الإمارات، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من تزايد خطر الفيضانات المفاجئة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء واسعة من اليمن، خلال الأيام القليلة القادمة.

وحذرت الفاو من احتمالية سقوط أمطار غزيرة تسبب الفيضانات في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، على أن تكون غزارة الأمطار بين 150 و200 ملم في المتوسط، خاصة في مناطق محافظات المرتفعات الوسطى ذمار وإب وريمة وأجزاء من صنعاء والضالع، مؤكدة أن هذه النسبة أعلى مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي وأن هذه الأمطار الغزيرة سيصاحبها انهيارات أرضية ستتركز في الغالب في المناطق ذات التضاريس شديدة الانحدار، على طول الطرق الرئيسية في كل من منطقة بالعاصمة صنعاء ومنطقة سمارة وكحلان.

وشهدت العاصمة الكينية، نيروبي فيضانات عارمة بعدما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكينية من هطول أمطار غزيرة للغاية، مما أثار القلق من أن يؤدي ذلك إلى حدوث موجة جديدة من الفيضانات، حسبما أفادت «سي إن إن».

زلازل في الهند وتركيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجة على مقياس ريختر في وسط الهند ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وحدث بعده زلزال تابع بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، حسبما أعلن معهد المسح الجيولوجي الأمريكي.

كما وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بمنطقة تركان بتركيا، ولم يسبب أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

ارتفاع درجات الحرارة في 4 دول آسيوية

شهدت 4 دول أسيوية ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتعطيل الدراسة في عدد كبير من المدن، بالإضافة لإصابة كثيرون بضربة شمس ونقلهم للمستشفى.

وتعاني الفلبين والهند وبنجلاديش وتايلاند من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وشهدت بعض البلدان إعلان حالة الطوارئ بسبب درجات الحرارة.

ثوران بركان في أندونيسيا

حذرت وكالة البراكين في أندونيسيا من ثوران بركان جبل روانج، الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترا في جزيرة روانج، شمال سولاويزي، مما أدى إلى قذف الحمم النارية وأعمدة الرماد لمئات الأمتار في السماء، وطالبت بإجلاء السكان القرويين على مسافة تصل لـ11 كيلو.

وتقع أندونيسيا على أرخبيل جنوب شرق آسيا، ويبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، وفيها أكثر من 120 بركانًا نشطًا، وتقع الدولة على طول حزام النار.