الكوارث الطبيعية تضرب العالم.. فيضانات وأعاصير وزلازل وارتفاع حرارة وثوران بركان

شهدت الكرة الأرضية عددًا من الكوارث الطبيعية تنوعت بين الأعاصير والفيضانات والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، التي أثرت على عدد كبير من دول العالم.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خاصة منطقة الولايات الوسطى 4 أيام من العواصف الشديدة، مع احتمال حدوث أعاصير قوية عبر أجزاء من السهول وحزام الذرة، ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية متناوبة أو خلايا خارقة من نبراسكا وأيوا إلى أقصى الجنوب حتى شمال شرق تكساس، وقد يتجسد تهديد إعصار أكثر انتشارًا اليوم السبت من جنوب تكساس إلى منطقة البحيرات العظمى.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فإن المدن التي قد تتأثر بالعواصف العنيفة يوم اليوم السبت، تشمل دالاس وأوكلاهوما سيتي وتولسا وويتشيتا وكانساس سيتي بولاية ميسوري وأوماها ودي موين وميلووكي وكانساس سيتي بولاية ميسوري.

وامتد الإعصار من شمال شرق تكساس إلى شرق نبراسكا وجنوب غرب ولاية أيوا، مع بدء اندلاع العواصف، وقد ضربت الأعاصير المؤكدة بالفعل شرق واكو بولاية تكساس، وفي مواقع متعددة في شرق نبراسكا، بما في ذلك بالقرب من فارويل وإلبا.

Large wedge tornado just outside Bennington, Nebraska moments ago. Major damage being reported to houses. Credit: Kyle Dodds pic.twitter.com/AmRNzWdC4a