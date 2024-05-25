محافظ الشرقية يوجه بتطوير ورفع كفاءة منطقة مستشفى الأحرار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مستشفى الأحرار برصف الأجزاء غير المرصوفة بالشوارع الجانبية مع تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة، وكذلك رفع كفاءة الشارع المؤدي للمعهد الفني الصحي المجاور لإدارة الحماية المدنية، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جولة لتفقد شوارع الزقازيق

جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع.

متابعة أعمال التطوير والتجديد

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمتابعة أعمال التطوير والتجديد الجارية بالمباني داخل المستشفى، مع الالتزام بتطبيق معايير مشروع الهوية البصرية للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بما يتوافق مع القيم الثقافية والتاريخية والسياحية التي تتميز بها المحافظة.

والتقى محافظ الشرقية عددًا من المواطنين، والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها، وتوجيهاته لرئاسة المركز بالبدء فورًا في أعمال رصف وتطوير المنطقة لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة مساكن الزراعة خلف مصنع كوكاكولا، لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعمارات السكنية الكائنة بها، موجهًا رئيس المركز بإدراج الشوارع الجانبية والضيقة بالمنطقة ضمن خطة الرصف ببلاط الإنترلوك لتتماشى مع أعمال التطوير والتجميل الجارية بها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ، وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق باجمالي 13500 مترًا مربعًا، وبتكلفة 4 ملايين جنيه والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 6500 متر وبتكلفة مليوني جنيه، وكذلك الانتهاء من تركيب 3500 متر بالمرحلة الثانية من إجمالي 70000 متر، وبتكلفة مليوني جنيه وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.