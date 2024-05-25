تنظيم قوافل وحملات لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه في الشرقية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم قافلة مائية لأهالي قرية العدلية بمركز ومدينة بلبيس، ضمن سلسة القوافل المائية التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لخدمة أهالي المحافظة.

وقالت الدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فعاليات القافلة تضمنت تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والكسح مجانًا لأهالي القرية وظهور مشرف لفرع الشركة ببلبيس، وتحت إشراف المهندس فتحي فوزي رئيس قطاع وسط الشرقية وتواجد المهندس محمد جمال مدير عام الفرع.

غرس المفاهيم التوعوية

وأشارت الشركة، في بيان، اليوم السبت، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ أنشطة وندوات لغرس المفاهيم التوعوية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على البيئة لدى الأطفال، لافتا إلى أنه تم تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة بمركز شباب القرية والوحدة الصحية.

تطهير الخزانات وأخذ عينات عشوائية من المنازل

وشهدت الفعاليات تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم خدمات الشركة لأهالي القرية وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما قام فريق من الكيميائيين من قطاع المعامل والجودة، بعمل حملة لتطهير الخزانات وأخذ عينات عشوائية من المنازل لتحليلها للتأكد من جودة المياه.

وجرى تقديم كافة خدمات الكسح وغسيل الشبكات وتطهير الغرف والمطابق وغيرها، وحصر جميع شكاوى العملاء واستفساراتهم خلال الحملة وتسجيلها بالخط الساخن لسرعة حلها والرد عليها.