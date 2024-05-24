محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق في الحسينية بتكلفة 15 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق الحي، وذلك تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

إزالة أي معوقات أمام تنفيذ الأعمال الجارية

وكلف محافظ الشرقية، رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه جار تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة باعتمادات ماليه قدرها 15 مليونا و500 ألف جنيه بإجمالي أطوال 51 ألف متر مسطح ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024، حيث جار تنفيذ أعمال الرصف بشارع ترعة سراج ضمن الشوارع المدرجة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.