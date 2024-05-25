الفصائل الفلسطينية تطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح وإعادة تشغيله

رحبت الفصائل الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية وشددت على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ودعت الفصائل للعمل على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا.

وأكدت أن حاجة الشعب الفلسطيني ملحة لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.