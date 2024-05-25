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ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 29 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:35 م | السبت 25 مايو 2024
ضبط قضايا اتجار بالعملة.. تعبيرية

ضبط قضايا اتجار بالعملة.. تعبيرية

أعلنت وزارة الداخلية استمرار ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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