فرقة «ديسكو مصر» تحيي حفلا غنائيا بمناسبة إطلاق ألبومها «لف وارجع تاني»

أحيت فرقة ديسكو مصر مساء أمس، حفلا غنائيا بمناسبة إطلاق ألبومها الجديد «لف وارجع تاني»، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور.

أغاني ألبوم «لف وارجع تاني»

وقدمت الفرقة أغاني ألبوم «لف وارجع تاني» التي تنوعت بين أغاني الأفلام والأعمال الشهيرة، منها «بحب الناس الرايقة، علشان لازم نكون مع بعض، كل مرة بشوفك فيها، أمي مسافرة»، وغيرها من ريميسكات خاصة بها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقدم «ثلاثي أضواء الديسكو»، في نفس الحفل، مجموعة من أغانيهم الشهيرة التي تعاونوا فيها مع فنانين مثل، «كيفي كده» لويجز، «أحلى واحدة» لعزيز مرقة، «ماشية ألماس».

وعلى جانب آخر، شاركت فرقة المصريين في الحفل، بحضور قائدها هاني شنودة، وأدت مجموعة من أشهر أغانيها، وأبرزها «لما كان البحر أزرق، هزني»، وغيرها.

على صعيد آخر، قدم علي قنديل استاند أب كوميدي، ودي جي «جس» و«ندز»، اللذان أشعلا الحفل، وأعطيا الجمهور جرعة من الحماس والنشاط، قبل صعود «ديسكو مصر» على خشبة المسرح.

معلومات عن فرقة ديسكو مصر

يُذكر أنّ فرقة ديسكو مصر من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط «الإندي سين» بمصر، وتضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهرت بتقديمها ميكسات المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية، ومن أبرز أعمالها «كيفي كدا، أحلى واحدة، مشاكس».