تفاصيل حفل محمد رمضان بنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يجمع الأهلي، والترجي التونسي، على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم.

حفل محمد رمضان بنهائي دوري أبطال إفريقيا

وعلم «الوطن» من مصادره الخاصة، أن الفنان محمد رمضان، سيقوم بالغناء لمدة 7 دقائق بحفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيشدو بالعديد من الأغاني المميزة، التي يتفاعل معها الجمهور، وحرص محمد رمضان، على إجراء بروفة ليلة أمس، داخل الاستاد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أعلن أن الفنان محمد رمضان سيحيي الحفل الاستعراضي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.