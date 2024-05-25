ضبط 10 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بـ4 محافظات

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن «الإسماعيلية، أسوان، الإسكندرية، كفر الشيخ» اتجار بؤر إجرامية تضمنت عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة في المخدرات، وعُثر بحوزتها على كميات من المواد المخدرة بقصد ترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها على النحو التالي:

- ضبط عنصرين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين وزنت 94 كيلوجراما- الخامات والأدوات المستخدمة في إعادة التدوير- ميزان حساس - بندقية آلية وعددا من الطلقات- 10 خزائن آلية».

- ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهما «كيلوجرامين من مخدر الآيس "الشابو" – كيلوجرامين من مخدر الحشيش – 15 كيلوجراما من مخدر البانجو – كمية من الأقراص المخدرة – فردي خرطوش – عددا من الطلقات – سلاحين أبيضين – ميزانا حساسا».

- ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة أول أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما «80 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عددا من الطلقات».

- ضبط عنصرين بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ، وبحوزتهما «7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش – فردا محليا وطلقتين».

- ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزتهما «6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش – فرد خرطوش وعددا من الطلقات».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16,825 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.