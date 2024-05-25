«أمن الفيوم» ينجح في إنقاذ مواطن احتجز داخل مصعد بأحد العقارات

أعلنت وزارة الداخلية أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بحدوث عطل فني بمصعد أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ومحتجز بداخله أحد المواطنين.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إلى أنه على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بمديرية أمن الفيوم، ونجحت القوات في إخراجه بحالة صحية جيدة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمني، وسرعة التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التي تخص أمن وسلامة المواطنين.