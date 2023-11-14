أمن الفيوم يعلن نتيجة قرعة الحج 2024 وأسماء الفائزين.. الموعد والتفاصيل

يترقب العشرات من أهالي محافظة الفيوم المتقدمين بأوراقهم في قرعة الحج 2024، معرفة النتيجة والتأكد من نجاحهم وحصولهم على فرصة لأداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية من عدمه، فيما أعلنت مديرية أمن الفيوم، عن إجراء القرعة العلنية بصورة إلكترونية، صباح اليوم الثلاثاء، في أحد الأندية الكبرى، تمهيدًا للإعلان عن الفائزين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل قرعة الحج 2024 بمحافظة الفيوم، وموعد إجرائها والإعلان عن النتيجة، ورابط الحصول عليها من خلال بوابة الحج المصرية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى تظهر قرعة الحج 2024؟

وأوضحت مديرية أمن الفيوم، إنّه من المقرر أن تظهر نتيجة قرعة الحج 2024، صباح اليوم الثلاثاء بعد إجراء القرعة العلنية والتي تقام في تمام التاسعة صباحًا بنادي قارون بمدينة الفيوم، حيث يتم إجراء القرعة، وإعلان أسماء الفائزين، وقائمة الاحتياط.

بوابة الحج المصرية

وعقب إعلان النتيجة وأسماء الفائزين، يمكن للجميع معرفة نتيجته إذا تعذر حضوره لإجراء القرعة، بصورة إلكترونية من خلال بوابة الحج المصرية من خلال الضغط هنا.

كيفية دفع تكلفة حج القرعة 2024

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان سابق لها كيفية دفع تكلفة حج القرعة 2024 والتي تتم من خلال أي بنك من البنوك الوطنية مثل القاهرة، ومصر والأهلي، ومكاتب البريد، حيث يبدأ السداد فور إخطارهم من مديرية الأمن عقب الانتهاء من إجراء القرعة وإعلان النتيجة.