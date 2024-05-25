«الصحفيين الأسبان» يمنح زاهي حواس جائزة رجل العام.. بعد اكتشاف المدينة الذهبية

اختار اتحاد الكتاب الصحفيين الأسبان عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، لجائزة رجل العام لسنة 2024، ومنح السيد ماريانو بالاثين، رئيس اتحاد الكتاب الصحفيين الأسبان، الدرع للدكتور زاهي حواس أثناء زيارتهم للقاهرة، وضم الوفد 45 صحفيا وكاتبا أسبانيا.

زاهي حواس علّم «المصريات» على المستوى الدولي

وقال ماريانو بالاثين، إن لقاء حواس كان حلما واليوم أصبح حقيقة، مشيرا إلى أنه علّم المصريات على المستوى الدولي، منتظرا إعلانه لخبر القرن باكتشافه مقبرة نفرتيتي.

وقال المستشار السياحي حمدي زكي، «إنني كنت أتصدى للتنشيط السياحي أثناء عملي كمستشار سياحى بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأسبانيا، وعملت على توظيف السينما للتعريف بحضارة مصر القديمة، وكان زاهي حواس الداعم الأول لجهودي، وكان كثير التردد علي لوس أنجلوس بمقر مكتب تنشيط السياحة الذي كنت أديره»، مشيرا إلى أن وفد الصحفيين الأسبان سعداء بنجاح الرحلة لمصر وبتواجد وتكريم الدكتور زاهي حواس في حفل العشاء.

اكتشاف المدينة الذهبية في الأقصر بين أفضل 10 اكتشافات أثرية لعام 2021

وقال الدكتور زاهي حواس، في بيان، إن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في مدينة الأقصر حازت علي المرتبة الأولى عالمياً بين أفضل عشرة اكتشافات أثرية لعام 2021 لمجلة Archaeology Magazine، ما يعزز عمل البعثات الأثرية في تلك المدينة التي أسسها الملك المصري أمنحتب الثالث، بينما ازدهرت في عهد الملك الذهبي الشاب توت عنخ آمون.

وكشف حواس، عن أنّ مشروع اكتشاف الأهرامات «سكان بيراميدز»، وهو ممر طوله 9 أمتار داخل هرم خوفو يؤدي إلى غرفة الدفن، واصفا هذا الاكتشاف بأنه أهم كشف أثري حدث خلال القرن الـ21 في منطقة أهرامات الجيزة، وأن البعثة ستستكمل عملها خلال شهر يوليو.