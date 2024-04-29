زاهي حواس يكشف تكلفة فرح الملياردير الهندي أنكور جاين.. فستان العروس مفاجأة

حفل زفاف أسطوري، بتكلفة ضخمة تخطت ملايين الدولارات، أقيم عند منطقة سفح الأهرامات وتحديدًا في ساحة الصوت والضوء لرجل الأعمال والملياردير الهندي أنكور جاين، على عارضة الأزياء ومصارعة WWE السابقة إريكا هاموند، وهو الحفل الذي خطف أنظار العالم، واعتبره الناشطون فكرة ترويجية رائعة للسياحة في مصر، بعدما وجه «أنكور» الشكر لكل من شارك في الاحتفال، كما اختص بالذكر عالم الآثار زاهي حواس.

زاهي حواس يكشف تفاصيل الزفاف الأسطوري

كشف الدكتور زاهي حواس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كواليس فرح الملياردير الهندي أنكور جاين، الذي أقيم على مدار 4 ليالِ بدأت من قصر محمد علي، ثم حفل عشاء ضخم في المتحف المصري الكبير، وبعدها حفل الزفاف الأسطوري في ساحة الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات التي شهدت على زواجهما، وانتقل الاحتفال إلى منطقة جنوب الأهرامات التي احتفل بداخلها الحضور حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وكان اليوم الأخير للعروسين في القصر الموجود داخل جزيرة الدهب.

تكلفة الفرح الأسطوري في مصر، بحسب حواس، بلغت 3 ملايين دولار: «بلا شك دي أكبر حاجة لتشجيع السياحة، لأنّنا لو صرفنا بلايين الدولارات في كل مكان، مش هنقدر نعمل الدعاية اللي هم عملوها».

الملياردير الأمريكي ذو الأصول الهندية أنكور جاين ووالده جمعتهما بعالم الآثار المصرية علاقة صداقة قوية، وحرصا على زيارته في مصر قبل نحو 15 عامًا، وعند سفر «حواس» لإلقاء محاضرة في نيويورك، حرص «أنكور» على إقامة حفل ضخم على شرفه حضره العديد من نجوم السينما والفن والصحافة والإعلام، ما دفع عالم الآثار المصري إلى دعوته لزيارة مصر مرة أخرى.

يقول زاهي حواس: «لما جم مصر خليتهم زاروا الأهرامات، وروحت معاهم الأقصر، ووقتها إريكا قالت لي أنا نفسي أتجوز في مصر، وهو قالي أنا نفسي تبقى الجيست مان بتاعي، ووقتها اتفقنا أننا نعمل حفلة في مصر».

هدية مميزة من زاهي حواس للعريس

طيارة خاصة استقلها الملياردير الأمريكي من أمريكا إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لحفل الزفاف، وبلغ عدد الحضور حوالي 150 فردًا منهم حاكم تكساس السابق ووزير الطاقة الأمريكي، وعددًا من الشخصيات المهمة والعالمية، الذين يصعب تنقلهم من بلد لآخر دون أمن وحراسة: «أنا قابلتهم في جنوب إفريقيا، وقعدت معاهم 4 أيام هناك ورجعنا في طيارة خاصة، وصلنا الساعة 1 بليل، والمسؤولين في مطار القاهرة عملوا كل الإجراءات، عشان يمشوا بسرعة يحضروا الحفلة الأولى الأسطورية اللي عملها في قصر محمد علي».

وخلال حفل العشاء الذي أقامه بالمتحف المصري الكبير، قدّم زاهي حواس لصديقه الأمريكي أعظم كتاب عن الأسرار المصرية، كان وزنه نحو 25 كيلو جرام عن توت عنخ آمون هدية زواجه، وأثناء إقامة الحفل في ساحة الصوت والضوء بالأهرامات ألقى حواس كلمة احتفالًا بهم: «أنا اتكلمت معاهم وسألتهم حبوا بعض إزاي واتجوزا إزاي، وقولت لهم إنّ خوفو وخفرع ومنكاورع بيهدوكم كل التهنئة وأننا سعداء أنكم جيتوا مصر، وقولت له حاجة بالهيروغليفي معناها الحياة والرفاهية والصحة».

إطلالة أنكور جين وإريكا

وظهر الملياردير الهندي أنكور جاين في حفل الزفاف يرتدي بدلة رسمية سوداء اللون مع قميص أبيض، فيما ظهرت إريكا هاموند بإطلالة رائعة ترتدي ثوب مذهل من مجموعات المصمم الهندي الشهير راهول ميشرا، وتميز فستان زفاف إيريكا بصدرية ضيقة بالقرب من الخصر وزخارف ذهبية بنقوش زهرية في كل مكان، بالإضافة إلى ذيل طويل للفستان مع زخارف ذهبية ثلاثية الأبعاد ترمز إلى الطاووس الراقص عند الحافة، أضفى سحرًا خاصًا على العروس التي أكملت إطلالتها بشعر منسدل على كتفيها ومكياج ساحر ومجوهرات ماسية رائعة.

تقول إيريكا في تصريحات لمجلة People: «كان من المهم بالنسبة لي أن أستمد الإلهام وأحتفل بالثقافة الهندية لخطيبي، وأيضًا الثقافة المصرية القديمة، والتقاليد الغربية، وبما أننا لم نكن نقيم حفل زفاف هندي، فقد أردت القليل من الإلهام الهندي الممزوج بإحساس كليوباترا في الفستان».