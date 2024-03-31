د. زاهي حواس يكتب.. مطلب عند الرئيس

راهن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ البداية على وعى وذكاء الشعب المصرى الذى هو ناتج عن إرث عريق تمتد جذوره فى عمق التاريخ الإنسانى، ورغم الأزمات الاقتصادية، بل والتهاب المنطقة من حولنا، ولا نريد القول باشتعالها حرفياً، حيث تُدار حروب طاحنة على أراضى جيراننا المباشرين فى ليبيا والسودان، وحرب إبادة ضد أهلنا فى فلسطين عند حدودنا الشمالية الشرقية، ولم تسلم حتى حدودنا البحرية من الاشتعال بالحروب، مثلما هو الحال فى البحر الأحمر، والمعارك الدائرة بين القوى الدولية وجماعة الحوثى عند باب المندب، أضف إلى ذلك الجار السوء فى إثيوبيا المتربّص بشربة الماء التى تأتينا مارة من بلادهم، فيريدون قطعها عنا! وفوق كل هذا وذلك فهناك غربان تنعق ليل نهار فى حرب نفسية موجّهة ضد الشعب المصرى للعكننة عليه، والاصطياد فى الماء النتن وليس العكر فقط، والشماتة فى المصريين كنوع من الانتقام من مصر على تخلّصها من الجماعة الإرهابية.

هنا فقط يكون الإنصاف فى الحكم على عهد الرئيس السيسى، الذى -حرفياً- مشى على الأشواك وتخطى أزمات وكوارث، لكى يعبر بمصر إلى بر آمن وسط محيط لا مثيل له فى التاريخ القديم على الإطلاق.

إننى وملايين المصريين نعلم يقيناً أن مصر استعادت مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة بفضل السياسات العاقلة والمتزنة مع كل دول العالم، وحقّقنا كثيراً من الإنجازات فى فترة زمنية قصيرة، وما زلنا نحلم بالكثير والكثير، ولذلك نؤازر الرئيس السيسى لاستكمال ما بدأه رغم كل ما نشهده من مشكلات داخلية وإقليمية ودولية، فاستمرار العمل والبناء هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمان الاجتماعى والاقتصادى.

ما زلنا نحتاج إلى إصلاحات مفصلية فى قطاعات مثل الصحة والتعليم، لكى نبنى أجيالاً قادرة على العمل والإبداع، وإحداث نقلة نوعية أو فلنقل ثورة زراعية وصناعية جديدة تحول اللون الأصفر إلى زراعات خضراء تكفينا وتفيض للصناعات التصديرية، نحلم بأن يتم إنشاء صروح صناعية عملاقة على أرض مصر، وأن نعبر بقطاع السياحة إلى مناطق لا تستطيع أكبر الدول السياحية منافستنا فيها! بالعمل والبناء وبالعقول الوطنية الموجودة بالفعل يمكننا أن نُرحب بملايين السائحين على أرض وطننا مصر.

أخيراً لى مطلب عند الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو أن يعلن للعالم كله عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير قبل موعد الافتتاح بستة أشهر على الأقل، لكى نُعطى الآلاف بل والملايين من الناس حول العالم الوقت الكافى للاستعداد للحضور لأهم حدث ثقافى فى القرن الواحد والعشرين. وأتمنى الاستمرار فى مشروعات حفظ وصيانة الآثار المصرية، سواء الفرعونية أو القبطية والإسلامية فهى كنوز لا تقدّر بثمن. وأخيراً أتمنى أن يتحقّق حلمى بتكليف جهة حكومية واحدة فقط لمنح التصاريح الخاصة بتصوير الأفلام الأجنبية الروائية، وكذلك التسجيلية وغيرها، ومنح كل التسهيلات والمساعدات للتصوير.. هذا موضوع غاية فى الأهمية وله مكاسب سياحية واقتصادية عظيمة.

*عالم الآثار والمصريات ووزير الآثار الأسبق