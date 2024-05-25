موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024.. مديرية التعليم توضح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، موضحة أن عملية التصحيح ورصد الدرجات بدأت أمس، ولن تستغرق وقتًا طويلًا، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تُعلن في بداية الأسبوع المقبل، فور اعتمادها من محافظ الإسكندرية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024، سيكون بداية شهر يونيو، لافتًا إلى أن أعمال التصحيح قد تستغرق أسبوعًا.

النتيجة برقم الجلوس

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية برقم جلوس الطالب، حتى يتم التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة فور ظهورها بمجرد اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.