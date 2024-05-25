معلومات عن نائبة رئيس وزراء إسبانيا صاحبة عبارة «فلسطين ستتحرر من النهر للبحر»

«فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر»؛ لم يكن العالم يتخيل أن يأتي هذا التصريح من مسؤول أجنبي، لكن نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز فاجأت العالم به عبر مقطع فيديو قصير، نشره موقع «Globe Eye News» عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»، لتثير حولها حالة من الضجة والغضب في الإعلام الإسرائيلي.

فيديو يولاندا دياز الذي أثار غضب الكيان الإسرائيلي، أكدت فيه دعم بلادها لفلسطين واختتمت حديثها بجملة: «فلسطين سوف تتحرر من النهر إلى البحر»، وسرعان ما انتشر الفيديو حتى أغضب الكيان المحتل، وعلقت عليه سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في برشلونة: «من غير المقبول على الإطلاق أن تتحدث نائبة رئيس وزراء إسبانيا بهذا».

من هي يولاندا دياز؟

بعد حديث يولاندا دياز عن حرية فلسطين، واعتراف إسبانيا بدورهم في القضية الفلسطينية ووقف الإبادة الجماعية، أثارت التصريحات غضب الإعلام والمسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لذا يقدم «الوطن» معلومات عنها، وفق موقع«lamoncloa» الإسباني:

تشغل يولاندا دياز منصب النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير العمل والاقتصاد الاجتماعي

حاصلة على شهادة في القانون من جامعة سانتياجو دي كومبوستيلا.

حصلت على الدورات والدراسات العليا في علاقات العمل.

شغلت منصب النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير العمل والاقتصاد الاجتماعي (مارس 2021 - يوليو 2021)

وزير العمل والاقتصاد الاجتماعي (2020 مارس 2021)

عضو في مجلس النواب بالبرلمان عن بونتيفيدرا (2019 إلى الوقت الحاضر) وعن لاكورونيا (2016-2019).

عضو برلمان غاليسيا (2012-2016)

النائب الأول لرئيس بلدية مدينة فيرول (2007-2008).

عضو مجلس مدينة سرقسطة (2003-2011).

عملت كمحامية في وقت سابق.

Vice President of Spain, Yolanda Diaz:



Today, we welcome the fact that Spain recognizes the State of Palestine, but we cannot stop there.



Palestine will be free from the river to the sea. pic.twitter.com/YqO97Hsc6V — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) May 24, 2024

ماذا قالت وزيرة العمل في إسبانيا عن إسرائيل؟

قالت الوزيرة الإسبانية يولاندا دياز: «علينا أن نضغط على الاتحاد الأوروبي لخرق كافة الاتفاقات والأموال مع إسرائيل، والتحقيق في جرائم الحرب لإنهاء بيع وشراء الأسلحة والضغط كل يوم لتحقيق وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، اليوم نحتفل باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، سنواصل الدفع من مسؤوليتنا كحكومة للدفاع حقوق الإنسان ووضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فنحن نعيش لحظة من التاريخ الإنساني، حيث إن القيام بالحد الأدنى هو أمر بطولي وغير كاف في آن واحد، بهذه الطريقة لا يمكننا التوقف هنا»، واختتمت حديثها بجملة: «فلسطين سوف تتحرر من النهر إلى البحر».