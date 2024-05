معلومات عن نائبة رئيس وزراء إسبانيا صاحبة عبارة «فلسطين ستتحرر من النهر للبحر»

«فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر»؛ لم يكن العالم يتخيل أن يأتي هذا التصريح من مسؤول أجنبي، لكن نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز فاجأت العالم به عبر مقطع فيديو قصير، نشره موقع «Globe Eye News» عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»، لتثير حولها حالة من الضجة والغضب في الإعلام الإسرائيلي.

فيديو يولاندا دياز الذي أثار غضب الكيان الإسرائيلي، أكدت فيه دعم بلادها لفلسطين واختتمت حديثها بجملة: «فلسطين سوف تتحرر من النهر إلى البحر»، وسرعان ما انتشر الفيديو حتى أغضب الكيان المحتل، وعلقت عليه سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في برشلونة: «من غير المقبول على الإطلاق أن تتحدث نائبة رئيس وزراء إسبانيا بهذا».

بعد حديث يولاندا دياز عن حرية فلسطين، واعتراف إسبانيا بدورهم في القضية الفلسطينية ووقف الإبادة الجماعية، أثارت التصريحات غضب الإعلام والمسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لذا يقدم «الوطن» معلومات عنها، وفق موقع«lamoncloa» الإسباني:

