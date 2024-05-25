«تعليم مطروح»: لا شكاوي من امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية اليوم

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية، إن 4969 طالبا وطالبة أدوا امتحان اليوم الأول بالمحافظة في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وسط أجواء هادئة وانضباط والتزام من المشاركين في العملية الامتحانية، وكذلك تدابير أمنية محكمة في محيط 26 لجنة بأرجاء المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه لا توجد شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور من امتحانات الدبلومات الفنية بأول أيامها، مشيرا إلى التواصل مع رؤساء اللجان للاطمئنان على وصول صناديق الاسئلة إلى مقار اللجان فى مواعيدها المحدده سلفا، وطالب رؤساء اللجان بتوفير الأجواء الهادئة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بكل سهولة و يسر.

غرفة العمليات تتابع اللجان

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتأكد من توافر كل التجهيزات اللوجستية داخل اللجان، وتذليل العقبات التي تعوق سير العملية الامتحانية، مع تسخير الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان.

24 استراحة حكومية

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن المديرية أعدت 24 استراحة حكومية مجهزة على أكمل وجه بالإدارات التعليمية، لضمان توفير إقامة مريحة ولائقة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.