محافظ المنوفية: 36 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024، والتي تستمر حتى 28 يونيه من الشهر المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

استقبال 36 ألف طالب

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن المديرية انتهت من تجهيز 125 لجنة لاستقبال 36 ألفًا و675 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات «الصناعي - التجاري - الزراعي - الفندقي»، على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 75 لجنة للتعليم الفني الصناعي، و41 لجنة للتعليم للتجاري، و9 لجان للتعليم الزراعي، ولجنتين للتعليم الفندقي، فضلًا عن تجهيز عدد 22 استراحة مجهزة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الادارات التعليمية.

متابعة الامتحانات

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة الجاهزية الكاملة لكافة عناصر المنظومة، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة انعقاد الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكافة التوجيهات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة الحالة العامة لانتظام الامتحانات وتذليل العقبات والتعامل الفوري مع أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس.