«تعليم القاهرة»: 194 لجنة تشهد امتحانات الدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، صباح اليوم السبت، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام 2024 دور أول بلجنة الفندقية المتقدمة العسكرية التابعة لإدارة النزهة التعليمية حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، حيث عدد اللجان بالمدرسة 19، وتضم 320 طالبا، مقسمة بين 101 طالب نظام الخمس سنوات، و219 طالبا نظام الثلاث سنوات.

توفير جو مناسب

واطمأن مدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحان، حيث أوصى بتهيئة مناخ مناسب من الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحانات في سهولة ويسر، كما تأكد من وجود زائرة صحية داخل اللجان للاطمئنان الدائم على الطلاب.

ضوابط الامتحان

وشدد «موسى» على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، والتصدي بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان.

وأكد وكيل أول الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان على جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان.

جدير بالذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة بلغ نحو 51 ألف طالب وطالبة، موزعين على 194 لجنة بجميع إدارات القاهرة