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انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في 162 لجنة بالقليوبية (صور)

كتب:

حسن صالح
11:14 ص | السبت 25 مايو 2024
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة بنها «صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي»، والتي بدأت اليوم السبت بمادتىي اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين، ورافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها.

الامتحانات في مدرسة الثانوية الفندقية

وتفقد «الهجان» الامتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية والمدرسة الصناعية بنات عند عزبة الزراعة وتفقد المدرسة الميكانيكية بمدينة بنها، واطمأن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية 

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية عددهم 53289 طالبا وطالبة، وعدد اللجان 162 لجنة، حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية الصناعي 20807 طلاب وطالبات موزعين على 71 لجنة، وعدد طلاب القسم الزراعي 8210 طلاب وطالبات موزعين على 22 لجنة، وعدد طلاب الثانوي التجاري 19906 طلاب وطالبات موزعين على 56 لجنة، وطلاب الثانوي الفندقي 4366 طالبا وطالبة موزعين على 13 لجنة.

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