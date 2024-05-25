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رئيس حزب «العدل»: ملحق «الوطن السياسي» يفتح الباب أمام تبادل الآراء

كتب:

حبيبة فرج
01:53 م | السبت 25 مايو 2024
عبد المنعم إمام

عبد المنعم إمام

هنأ النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، صحيفة «الوطن»، على إطلاقها ملحقا سياسيا ضمن إصداراتها، مؤكدًا أن مثل هذه المنصات تفتح الباب أمام تبادل الآراء وتشجع على التفاهم المتبادل بين مختلف الأطراف، ما يمكن أن يسهم في تشكيل سياسات أكثر شمولاً وتمثيلاً، متمنيا أن يستمر «الوطن السياسي» في تقديم محتوى قيم ومعمق يسهم في النقاش العام ويدعم الشفافية والحوار البنّاء.

 

أكد «إمام»، عبر حسابه على «فيسبوك»، سعادته بالمشاركة في  العدد الأول من ملحق «الوطن السياسي»، موضحا أنّ الملحق الجديد يمثل بادرة مهمة من مجلس تحرير جريدة الوطن وقسمها السياسي، إذ يجمع عددًا من النواب والسياسيين من مختلف الاتجاهات للمشاركة بآرائهم.

وجاء العدد الأول من ملحق «الوطن السياسي» تحت عنوان «موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية».

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