«الوطن السياسي».. نافذة جديدة لصناعة الوعي والتفاعل مع أبرز القضايا

أطلقت صحيفة «الوطن»، ملحقا سياسيا لينضم إلى إصدارتها المتنوعة، انطلاقا من رؤية الجريدة بأهمية اللحظة الراهنة التي يموج فيها العالم بمتغيرات جمة على الصعيد السياسي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وفي إطار دورها في صناعة الوعي تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

العدد الأول من ملحق «الوطن السياسي»

وانطلق العدد الأول من ملحق «الوطن السياسي»، تحت عنوان «فلسطين في قلب مصر»، الذي تناول بين صفحاته رأي ورؤى كبار السياسيين والحزبيين حول أهمية القضية الفلسطينية على مدار أكثر من 76 عاما بالنسبة لمصر، وقدم تحليلا معمقا عن العلاقات المصرية الفلسطينية على مدار أكثر من ثمانية عقود من الزمن.

ورصد «الوطن السياسي»، دعم الأحزاب المصرية بمختلف أيديولوجيتها للقيادة السياسية في الوضع الراهن والدعم الكامل في كل القرارات التي يمكن اتخاذها وتتعلق بحماية الأمن القومي المصري، ولا سيما بعد التصعيد الكبير الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال عقد ندوة استضافت خلالها نواب في لجان العلاقات بالبرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ.

دور مصر في القضية الفلسطينية على صفحات «الوطن السياسي»

العدد الأول من ملحق «الوطن السياسي» يرصد في «إنفوجراف» الدور الذي قدمته مصر تجاه القضية الفلسطينية، بداية من الدفاع عنها عسكريا في حرب 1948، مرورًا بانتصار اكتوبر العظيم الذي أعاد التوازن للقوة العربية في المنطقة، وحتى دور المفاوض رقم واحد والأهم والأبرز في الأحداث الأخيرة التي تلت عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي.