«المؤتمر»: الملحق السياسي لجريدة الوطن يعزز ثقة الشعب في قيادة الدولة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن وجود ملحق سياسي لدينا من الأشياء المهمة للغاية، وهو ما تحقق في العدد الأول من الملحق السياسي لجريدة الوطن، مؤكدا أن هذا العدد تناول إبراز الموقف المصري من القضايا الإقليمية المحيطة، في ظل ما تسعى إليه وكالات الأنباء العالمية لتشويه اتجاه مصر الداعم للأشقاء العرب.

الملحق السياسي يبرز دور مصر في التعامل مع القضايا الدولية

وأوضح «فرحات» في تصريح لـ«الوطن» أن الملحق السياسي تحدث عن الندوات الأخيرة التي تحدثت عن تاريخ مصر في التعامل مع القضايا الدولية على مر العقود، كما تناول هذا العدد المقالات التي نُشرت في دعم مصر للقضية الفلسطينية وكيفية تصديها للجرائم الإسرائيلية.

الملحق السياسي يعزز ثقة المواطن في قيادة الدولة

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن هذه المقالات تهدف إلى رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، وتوضيح موقف القيادة السياسية المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين بشكل عام، مشيرا إلى أن هذا التنوع في الفكر والرأي يعكس اتفاق الجميع رغم اختلافاتهم السياسية والحزبية على مواقف مصر الدولية، لافتا إلى أن هذه المقالات تعزز ثقة المواطن في قيادة الدولة.

وأوضح فرحات أن هذا العدد من الملحق السياسي يُظهر أهمية الإعلام في توحيد الرؤى ودعم المواقف الوطنية، مما يساعد في تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية.