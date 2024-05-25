أستاذ إعلام: توقيت إطلاق ملحق «الوطن» السياسي مهم جدا في ظل الأحداث المتلاحقة

أشاد الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، بإصدار جريدة «الوطن» للملحق السياسي، الذي صدر عدده الأول اليوم، موضحا أنه يأتي في توقيت مهم جدا، في ظل الأحداث الحالية سواء في المنطقة أو العالم.

إطلاق الملحق السياسي لـ«الوطن»

أضاف «النحاس» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بسبب الأحداث المتلاحقة أصبح من الضروري وجود ملحق متخصص في الشأن السياسي بمقالاته وتحليلاته وتقاريره وأخباره المختلفة، حتى يغطي الأخبار السياسية في المنطقة، لذلك جاءت خطوة إصدار جريدة الوطن للملحق السياسي خطوة جيدة جدا، كما أن تخصيص الإصدار الأول من الملحق لتداعيات القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، اختيار جيد جدا.

أكد أستاذ الإعلام أن تفنيد الشائعات التي تصدر من بعض وسائل الإعلام المعادية والممولة والموجهة والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني ودور القيادة المصرية والرد عليها له أهمية كبيرة جدا، موضحا أن «الوطن» منبرا مهما يحلل الأحداث ويرصدها بكل دقة ويرصد التفاصيل.

متابعة دقيقة من ملايين القراء والمشاهدين لـ«الوطن»

ووجه الدكتور حسام النحاس، الشكر والتحية والتقدير لمن فكر ومن نفذ الملحق السياسي لـ«الوطن»، متوقعا أن يكون إضافة كبيرة في عالم دائم التغير وفي ظل تلك التداعيات المتلاحقة على مدار الساعة، مشيدا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في وجود إصدار سياسي لجريدة «الوطن»، إذ تمتاز بالمتابعة الدقيقة من جانب ملايين القراء والمشاهدين سواء عبر إصدارها الورقي أو إصداراتها المختلفة وبوابتها الإلكترونية.