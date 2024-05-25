دبلوماسي سابق: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنطمة الوحدة الإفريقية، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء، وتقديم كافة أشكال الدعم لخدمتهم، موضحًا أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، ثم الاتحاد الإفريقي، حيث كانت لها أكبر عدد من السفارات داخل القارة.

مصر تنسق المساعدات التي ترسل إلى حركات التحرير

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي إم سي»، أن مصر تنسق المساعدات التي كانت تُرسل إلى حركات التحرير في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، سواء مساعدات عسكرية أو اقتصادية أو تدريبية، لافتا إلى أن الإذاعات المصرية كانت مصدر إلهام وربط كامل بلغات مختلفة.

وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي ترسل مساعدات مادية ملموسة إلى الدول الإفريقية، كما أنه يوجد لديها أكثر من 12 ألف طالب إفريقي، يدرسون في الجامعات المصرية بمنح دراسية مصرية، بالإضافة إلى أنها لديها عدد كبير الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات الذين يرسلوا من صندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا.