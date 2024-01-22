الأمين العام السابق بمنظمة الوحدة الإفريقية: الشائعات تهدم استقرار أي دولة

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، يعد ضمن رسائل قوية وجهها الرئيس السيسي أمس، بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس جمهورية الصومال بالقاهرة.

رسائل الرئيس السيسي موجهة للداخل المصري وللخارج

وأضاف «حجاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ رسائل الرئيس السيسي موجهة للداخل المصري وللخارج كذلك بالصومال والقارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة أن يزداد الشعب المصري اقتناعًا بأن العمل على أجهزة الدولة ونشر الإشاعات سيؤدي إلى عدم استقرار الدولة والأمثلة كثيرة بالدول الإفريقية ومنها الصومال وغيرها من الدول الإفريقية.

الوحدة الإفريقية أرسلت قوة حفظ سلام بتسعينيات القرن الماضي

وأوضح أنَّه من الضروري التوجه إفريقيا لنشر رسائل الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه كان يعمل كأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا في الفترة التي أشار إليها الرئيس بحديثه أمس، حول الأوضاع التي أثارتها الصومال ما بين الأعوام 1991 و1992، وحينها حاولت الوحدة الإفريقية لم شمل الدولة الصومالية، وأرسلت قوة حفظ سلام كبيرة بمشاركة عدد من الدول الإفريقية.