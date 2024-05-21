خالد البلشي: اتفقنا مع وزير الأوقاف على أهمية صون الحياة الشخصية في تغطية الجنازات

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن القيادات الإعلامية اجتمعت اليوم مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة؛ لمناقشة تغطية الجنازات من قبل وسائل الإعلام.

مراعاة ضوابط التغطية الإعلامية داخل دور العبادة

وأضاف نقيب الصحفيين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قضائية سي بي سي، أنه تم الاتفاق مع وزير الأوقاف على أهمية صون الحياة الشخصية ومراعاة ضوابط التغطية الإعلامية داخل دور العبادة بما يكفل حرية الصحافة والإعلام.

وأكد البلشي، احترام قدسية دور العبادة واحترام جلال مشهد الموت ومشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورها الوطني في آنٍ واحد، ومراعاة كل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية.

حفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني

ونوه لوضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني، ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الميت.

واختتم: «قرار وزير الأوقاف بحظر التصوير داخل دور العبادة يعتبر ملغيا، وجرى التوافق على ضوابط جديدة بما يضمن صون الحياة الشخصية».