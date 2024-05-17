وزير الأوقاف يهنئ القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذين جرى اعتمادهم، وذلك على النحو التالي:

قراء الإذاعات الخارجية

أولا: القراء الذين جرى اعتمادهم إذاعات خارجية، بما فيها قرآن الجمعة والفجر، وهم:

1. القارئ الشيخ عزت السيد راشد.

2. القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم عبد السميع خليف.

3. القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.

4. القارئ الشيخ كارم راضي الحريري.

5. القارئ الشيخ نصر السعيد محمد.

6. القارئ الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن الزارع.

7. القارئ الشيخ حسن محمد حسن الدشناوي.

8. القارئ الشيخ محمد السيد السعدني.

قراء الأمسيات الدينية

ثانيا: القراء الذين جرى اعتمادهم لتسجيل الأمسيات الدينية، وهم:

1. القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.

2. القارئ الشيخ محمود سالمان عبد السلام.

3. القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

4- القارئ الشيخ جمال السيد حسين.