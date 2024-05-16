«شجاع وحكيم».. وزير الأوقاف: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تستحق كل التقدير

ثمَّن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية المنعقدة بمملكة البحرين اليوم 16 مايو 2024م، مؤكدًا أنها كلمة قائد شجاع وحكيم، وتستحق كل التقدير.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية في البحرين، أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلًا وقولًا برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا، أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

شعوب العالم

كما أكد أن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، وأن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

القمة العربية

ووجّه وزير الأوقاف كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء لكلمته العظيمة في القمة العربية بالبحرين، أو لجهوده العظيمة في الحفاظ على أمننا القومي، ودعم حقوق أشقائنا الفلسطينيين.