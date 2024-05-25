مواعيد عمل معرض السلع الغذائية في المتحف الزراعي بالجيزة

يوفر معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي في الدقي بمحافظة الجيزة العديد من المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم وحماية لهم من جشع التجار.

في السطور التالية نعرض مواعيد عمل معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي بالدقي يوميا، وفقا لما كشفته وزارة الزارعة في بيان لها.

مواعيد عمل معرض السلع الغذائية

تكون مواعيد عمل معرض السلع الغذائية الرسمية يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء.

موعد نهاية معرض السلع الغذائية

آخر موعد لفتح المعرض لأبوابه أمام المواطنين يوم 18 يونيو المقبل، وفق تأكيدات وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي.

وأشاد السيد القصير وزير الزراعة، بهذا المعرض الخاص بالسلع الغذائية، لافتا إلى أن الوزارة توفر السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم أيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معرض خير مزارعنا لأهالينا بأسعار مخفضة.

ويوفر معرض السلع الغذائية حوالي 200 سلعة من الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص.

ويوجد بوزارة الزراعة أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القري والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذا ثابتا بالمحافظات، بأسعار مناسبة، وتأتي مجهودات وزارة الزارعة في هذا الشأن الخاص بالسلع الغذائية بهدف الحد من الحلقات الوسيطة حيث تكون من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وفق تصريحات السيد القصير.