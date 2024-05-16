الأرز بـ23 جنيها.. أسعار السلع الغذائية بمبادرة معا ضد الغلاء بالمنوفية

أكد أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية في معارض «معًا ضد الغلاء»، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين والبيع بأسعار في متناول الجميع .

انخفاض وضبط الأسعار

وأوضح «عزالدين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية تراجعت خلال الأسابيع الماضية في حميع المحلات التجارية الكبرى والصغيرة، فضلا عن المعارض التي تعمل بالتعاون مع مديرية التموين والتي تراعي خفض الأسعار للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك رقابة مشددة من قِبل مديري التموين على ضبط الأسعار في جميع المراكز .

وقال وفيق حسن رئيس مركز ومدينة تلا في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أجرى بنفسه متابعة على أرض الواقع لأسعار السلع الغذائية المختلفة، وتأكد من نزول الأسعار بالمحلات التجارية والمخابز والأسواق، نتيجة المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية مثل مبادرة «معا ضد الغلاء».

أسعار السلع الغذائية

وقال عادل نصار أحد التجار المشاركين في مبادرة «معا ضد الغلاء»، إنه أقام هذا المعرض بأسعار مخفضة للتخفيف على أهل قريته في زاوية بمم وبالتعاون مع مديرية التموين والمحليات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الشراء والإقبال من المواطنين من أجل الاستفادة بالعروض والتخفيضات على جميع السلع الغذائية الأساسية .

كيلو الأرز: 23 جنيها

كيلو المكرونة: 22 جنيها

كيلو السكر: 33 جنيها

لتر الزيت: 48 جنيها

كرتونة بيض: 120 جنيها

كيلو الدقيق: 16 جنيها

كيلو السمنة: 90 جنيها

علبة عسل نحل: 65 جنيها

كيلو اللانشون: 100 جنيه

كيلو الجبنة: 90 جنيها