أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 8-5-2024 في الأسواق.. الأرز بـ33.99 جنيه

تشهد أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 8-5-2024، استقرارا ملحوظا في الأسواق، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها في مختلف الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ 33.99 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ 50.26 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.9 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس اللتر الواحد (أصناف متنوعة) 86.48 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السكر الواحد 27 جنيها بالأسواق.

بلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة الـ400 جرام 14.96 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 30.44 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) 63.12 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة 26.82 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ (المجروش) 48.68 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كرتونة البيض 145.6 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي 150.2 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الشاي 223.22 جنيه بالأسواق.