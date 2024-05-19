حصة الأفراد من السلع الغذائية على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع الغذائية على بطاقات التموين وذلك دون أي تغيير فيها، وتكون الأسعار لشهر مايو 2024 كباقي الأشهر الماضية.

أسعار السلع الغذائية على بطاقات التموين

وتأتي أسعار السلع الغذائية وخاصة الأرز والسكر والزيت على بطاقات التموين كالتالي:

حصة الأفراد على بطاقات التموين

تكون حصة الأفراد للأشخاص على بطاقات التموين، عبارة عن زجاجة زيت واحدة للفرد وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وأيضًا كيس سكر واحد و6 أكياس بحد أقصى للبطاقة الواحدة.

ويتمّ صرف السلع التموينية الخاصة بشهر مايو 2024 لجميع الأشخاص حاملي البطاقات التموينية طوال الشهر، من خلال 40 ألف منفذ تمويني موزعة على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسعار السلع الغذائية على بطاقات التموين كالآتي:

1- الأرز المعبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

3- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

4- زيت خليط 800 ملي بسعر 30 جنيهًا.

5- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

6- مكرونة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه.

7- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيهًا.

8- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

9- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

10- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.