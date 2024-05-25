خريطة إذاعة مباراة الأهلي والترجي في 83 مركزا وناديا رياضيا بالقليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة بـ83 مركز شباب وناد بالقليوبية، في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

شاشات عرض مناسبة داخل المراكز

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديري الإدارات الفرعية بضرورة متابعة استعدادات المركز بتوفير أماكن مشاهدة المباراة للمترددين، مع وجود شاشات عرض مناسبه داخل المراكز تسعى لتشجيع النادي الأهلي المصري في مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خريطة إذاعة مباراة الأهلي والترجي

وتضم محافظة القليوبية 8 ادارات فرعية بإجمالي 83 مركز شباب وناد لإذاعة المباراة، ففي إدارة شباب بنها مراكز شبلنجة، وكفر الحصة، والمنشية، ومرصفا، وميت عاصم، وطحلة، وكفر الجزار، وكفر الشيخ إبراهيم، ونقباس، ومنية السباع، وجمجرة الجديدة، وكفر سندنهور، ونادي بنها الرياضي، وفي إدارة شباب شبين مراكز شباب مدينة شبين القناطر، وعرب جهينة، وعرب صبيح، وتل بني تميم، وكفر شبين، والحصافة، ومنشاة الكرام، والشيخة سالمة والأحراز ومنية شبين والنادي الرياضي بشبين القناطر.

وفي إدارة شباب قليوب مراكز صنافير، وبلقس، ونادي قليوب الاجتماعي، وصنافير، وحلابة، وكوم أشفين، وعزبة الجندي، وناي، والإصلاح الزراعي، وقلما، وفي إدارة شباب شبرا الخيمة مراكز بيجام، وميت نما، والمنشية الجديدة، و15مايو، ومساكن إسكو، ومنطي، وسليم والوحدة وشبرا البلد.

وفي إدارة شباب كفر شكر ميت الدريج، واسنيت، والمنشأة الصغرى، وكفرتصفا، وتصفا، والمفتي، وكفرعزب غنيم، وكفركردي، والصفين.

وفي إدارة شباب القناطر الخيرية باسوس، وأبوالغيط، والخرقانية، وشلقان، وسندبيس، وقرنفيل، ونادي القناطر الخيرية.

وفي إدارة شباب طوخ قها، ودندنا، وطنط الجزيرة، ومشتهر، ومنشية مشتهر، وأجهور الكبرى، وميت كنانة، وزاوية بلتان، وكوم الأطرون، وكفر الرجالات، ونامول، وكفر الفقهاء، وبلتان.

وفي إدارة شباب الخانكة عرب العيايدة، وكفر عبيان، ومدينة الخانكة، والقلج، ووادي النيل، والأمل ونادي الخانكة، ونادي سكك حديد أبو زعبل، ونادي العبور، ومركز شباب مدينة العبور، ونادي الاتحاد السوداني.