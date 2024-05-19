منتخب القليوبية يفوز على القاهرة 1/5 بدور الـ 32 لدوري مراكز الشباب

فاز منتخب القليوبية لكرة القدم لمواجهة على منتخب القاهرة 5 / 1 في الدور الـ32 من تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية في المباراة المُقامة على ملعب مركز شباب السيخ زايد اليوم الأحد، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

معسكر تدريب المنتخب

وكانت إدارة الشباب بالمديرية نظمت معسكر تدريب للمنتخب بحضور الجهاز الفني للمنتخب ممثلا في الكابتن رمضان السيد المدير الفني للفريق نجم النادي الأهلي السابق، والكابتن عادل حمودة مدرب المنتخب، والكابتن إسلام علاج طبيعي، والكابتن عمر حسن مدرب حراس المرمى والمدير الإداري للمنتخب عامر حمدي.

تنمية المهارات الفردية والجماعية

هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اللاعبين لما شهدته المباراة من أداء مميزا وروح رياضية مؤكدا ضرورة العمل على تنمية المهارات الفردية والجماعية لتمثيل القليوبية تمثيلا مشرفا، مُشيرا إلى دعمه الدائم لدوري مراكز الشباب واكتشاف المواهب وتنميتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

أشار «الصبروط»، إلى الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين، واعتبار مراكز الشباب أول خطوة في صناعة لاعب محترف مُوجها بضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الإدارية الواردة من الجهاز الفني ومنسقي الدوري للخروج بالمنتخب بالصورة المشرفة والشكل اللائق.

كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن بالغ سعادته لتواجده بين الشباب كن أبناء القليوبية أصحاب المهارات المتميزة والمواهب الفريدة في أداء اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم، مُضيفا أن الساحرة المستديرة معشوقة الجماهير عبر السنين وستظل محل طموح كثير من الشباب.