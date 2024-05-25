بروفيسور بجامعة شيكاغو: الاحتلال الإسرائيلي فشل في هزيمة حماس

رصد مقطع فيديو للبروفيسور جون ميرشايمر في جامعة شيكاغو، الأسباب الحقيقية وراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى استعراض جرائم التطهير العرقي التي يرتكبه الاحتلال على قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في هزيمة حركة حماس، وأن ما يجري في العالم اليوم يشكل ورطة كبيرة لإسرائيل.

Not Hamas not hostage, but

Genocide and Ethnic Cleansing Plan

Professor John Mearsheimer pic.twitter.com/Ad1lNOCdxk — مركز دراسات الواقع والتاريخ (@chcscenter) May 24, 2024

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب أعمال إبادة وتطهير عرقي

وفي وقت سابق، أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيزي، أن هناك أسبابا منطقية لاتهام إسرائيل بارتكاب عدة أعمال إبادة وتطهير عرقي.

وفي تقريرها الذي قدمته يوم الثلاثاء الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشارت فرانشيسكا البانيزي إلى أن الهجوم الإسرائيلي الضخم على غزة والظروف المدمرة التي نتجت عنه، تكشف عن نية تدمير الفلسطينيين جسديًا كمجموعة.

في تقرير بعنوان «تشريح عملية الإبادة»، استنتجت الخبيرة وجود أسباب منطقية تدعو للقول بأن تم تجاوز الحد الذي يشير إلى ارتكاب أعمال إبادة ضد الفلسطينيين في غزة.

في خلاصاتها، أشارت المقررة إلى 3 أنواع من أعمال الإبادة:

1. قتل أفراد في المجموعة.

2. إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة.

3. إخضاع المجموعة بشكل متعمد إلى ظروف معيشية قد تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي.