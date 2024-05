بروفيسور بجامعة شيكاغو: الاحتلال الإسرائيلي فشل في هزيمة حماس

رصد مقطع فيديو للبروفيسور جون ميرشايمر في جامعة شيكاغو، الأسباب الحقيقية وراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى استعراض جرائم التطهير العرقي التي يرتكبه الاحتلال على قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في هزيمة حركة حماس، وأن ما يجري في العالم اليوم يشكل ورطة كبيرة لإسرائيل.

Not Hamas not hostage, but

Genocide and Ethnic Cleansing Plan

