بروتوكول بين جامعتي طنطا والسادات للتعاون في المجال الطبي

وقع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، برتوكول تعاون مع الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، للتعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، خاصةً في المجال الطبي والتدريب لطلاب كليات الطب في المستشفيات الجامعية المختلفة.

التعاون في مجال البحث العملي

وذكر «زكي»، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات، وإثراء العلمية التعليمية والبحث العلمي وتحقيق التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب كلية الطب البشرى والتمريض، في المجالات التطبيقية والبحثية وتدريب الطلاب، وذلك لما تملكه الجامعة من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، اضافةً إلى المنشآت العملية والطبية والمراكز البحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأحدث المعامل والأجهزة الطبية، فضلا عن توافر الكوادر الطبية المتميزة لتحقيق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

جاء ذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.